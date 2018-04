Pimp je buurt met goed idee en een bijdrage

Met Verrijk je Buurt wil Fonds 1818 inwoners van Delft, Den Haag en omstreken aansporen hun directe leefomgeving te verfraaien. Projectleider Marjet van Os: ,,Dat kan met van alles. Van geveltuinen tot een buurtcamping. Weet je niet hoe of wat? Kom vooral naar een van onze Verrijk je buurt Inspiratiecafés. In zo'n bijeenkomst helpen ervaren fondsaanvragers je verder.''

Dit jaar viert Fonds 1818 zijn 200-jarige bestaan. Het jubileum wordt groots gevierd met allerlei projecten en festiviteiten. ,,Een van de hoogtepunten is het Fonds 1818 Festival in de Grote Kerk in Den Haag op zaterdag 9 juni'', zegt Van Os. ,,Met een duurzame markt, recycleworkshops, muziek en nog véél meer.'' Een ander project is dus 'verrijk je buurt'.

Eline Keus (44) woont in de Fultonstraat en samen met tien enthousiaste buren is ze druk bezig om haar wijk op te fleuren. ,,We willen onze straat op woensdagmiddag aan de kinderen geven. Daarvoor gaan we markeringen op straat aanbrengen. Hopelijk kan Fonds 1818 helpen.''



Onlangs was Theater De Nieuwe Regentes gastheer van een Verrijk je buurt Inspiratiecafé. Bewoners uit stadsdeel Segbroek konden er sparren met specialisten. Tony Bouman (23) kwam net als Eline Keus en nog zeker veertig buurtbewoners naar het Inspiratiecafé met een pril plan. ,,Deze wijk heeft zoveel potentieel'', weet Bouman. ,,Er wonen muzikanten, fotografen, kunstenaars. Voor startende creatievelingen is het lastig om voet aan de grond te krijgen.''



Daarom wil Bouman een 'weggeefhoek' realiseren met formele kleding zoals nette schoenen, colberts en overhemden. ,,Met een mooie outfit versterken creatievelingen hun kansen. Bijvoorbeeld bij het vinden van een baan.''

Beeldend kunstenaar in opleiding Hilde van Barwegen (23), woont aan de Beeklaan in een voormalig winkelpand. Samen met een Fonds 1818-adviseur heeft ze haar idee aangescherpt. ,,Ik wil in de etalage van ons pand mensen uit de buurt laten exposeren. Met kunstwerken, maar ook met een bijzondere modelspoorbaan.''

Fonds 1818 is er veel aan gelegen om bewoners te prikkelen hun buurt te verrijken. De Verrijk je Buurt-hulptroepen bezoeken de komende tijd negentien gemeenten. In het Inspiratiecafé staan ze met raad en daad voor burgers klaar om te checken of hun idee levensvatbaar is. ,,Stichtingen en verenigingen weten ons wel te vinden'', stelt Marjet van Os. ,,Helaas te weinig buurtbewoners met mooie ideeën. Ze zijn huiverig als het gaat om het aanvragen van een subsidie en zien een ingewikkelde formulierenmassa voor zich. Daarom hebben we ons best gedaan om het zo gemakkelijk mogelijk te houden.'' Het project Verrijk je Buurt kreeg een eigen website waarop van alles is te vinden. Zoals een ingevuld formulier en voorbeelden waarvoor aanvragers eerder subsidie kregen. ,,Een plan, idee of voorstel hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Er moet wel altijd een begroting bij. Kijk, daar helpen onze specialisten.''

,,Samen iets doen met mensen in je omgeving geeft buurplezier'', zegt Mieke Klaver met een lach. ,,Ineens was ik een leukere buurvrouw!'' Klaver is geen onbekende in Segbroek. Al jaren is ze betrokken bij allerlei buurtinitiatieven, zoals festival Het Circus en 'de breiende dames'. In het Inspiratiecafé wil Klaver samen met Quirina van Hof (58) hun idee 'Podcast in eigen wijk' pitchen. Beiden luisteren graag naar podcastuitzendingen, een digitale radio-uitzending. ,,Sinds een jaar ben ik verslaafd aan podcasts'', bekent Van Hof.

Juist omdat Segbroek zo'n levendige wijk is, zouden podcastverhalen het goed doen, denken de twee buurtbewoonsters. Nu kijken of ze Fonds 1818 meekrijgen.