Pin in de gleuf is bij HTM niet meer nodig: alleen nog contactloos of met muntgeld betalen

Handjes Gezocht Als je bij HTM gaat werken, reis je altijd gratis: ‘En je gaat aan de slag met jezelf’

Wie het openbaar vervoer in Den Haag en omstreken gebruikt, is het de laatste tijd misschien wel opgevallen: vervoersbedrijf HTM zoekt personeel. Een jaar lang rijden speciaal bestickerde trams en een bus door de stad. Ook op de digitale borden bij haltes is een oproep te zien, vertelt HTM-recruiter Hugo de Reus (37).

24 augustus