Pink Project zet oprichter Peter Chattelin aan de kant

Opvallend is dat Chattelin zijn geesteskind heeft moeten opgeven, nadat hij vorige week al door zijn mede-aandeelhouders van Chattelin Audio Systems werd 'afgezet'. ,,Dat is gebeurd", zegt de musicus in een reactie, ,,als gevolg van een zakelijk verschil van inzicht. Daar kan ik op dit moment niet over uitweiden, maar het is zeker niet zo dat er sprake is van criminele handelingen. Ik vind het erg jammer dat daar op de Facebookpagina van Pink Project wel ruimte voor wordt gelaten. Voor je het weet doen er allerlei krankzinnige roddels de ronde over kinderen, drugs of andere criminele zaken. Daar is absoluut geen sprake van. Dat de band niet wil lijden onder mijn zakelijke sores begrijp ik wel. Ik heb Ruud Verwijk gevraagd de tekst aan te passen. We hebben absoluut geen ruzie."