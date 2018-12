Pink treedt in voetsporen muzikale grootheden

Pink komt naar het Malieveld volgend jaar en treedt daarmee in de voetsporen van muzikale grootheden.

De Amerikaanse rockster heeft in 2007 ook al op het Malieveld gezongen, maar dit wordt haar eerste soloconcert in Den Haag. Ze treedt daarmee in de voetsporen van de Rolling Stones, Coldplay en Bruce Springsteen, die Den Haag op zijn grondvesten deden schudden.

Rolling Stones

In 1998 was het de beurt aan de Rolling Stones. Toen waren maar liefst 90.000 fans aanwezig om in ieder geval één zweetdruppel van Mick Jagger op te vangen. Legendarisch werd dit optreden door de aanhoudende regen.

Coldplay

Coldplay was in 2002 op het Malieveld te vinden. Met als hoogtepunt de vertolking van het lied ‘O, o, Den Haag’ gezongen door Chris Martin.

Bruce Springsteen

Het was dé muzikale happening van het jaar: Bruce Springsteen op het Malieveld in 2016. Niet alleen omdat de 67.000 gelukkigen die een kaartje hadden weten te bemachtigen daar reikhalzend naar uitzagen, ook omdat Springsteen het enorm op zijn heupen had tijdens zijn ruim drie uur durende rockmarathon op die 14de juni.

Beatstad

Voor Pink wordt het haar eerste concert op het Malieveld, maar het is voor haar geen onbekend terrein. In 2007 was de rockster in Den Haag te vinden bij het Beatstad Festival en gaf Den Haag daarmee een internationale glans.