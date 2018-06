Pinnen in de bus? Haperende internetconnectie gooit roet in eten

Volgens een HTM-woordvoerder wordt gewerkt aan een oplossing. ,,We hebben van een aantal chauffeurs te horen gekregen dat de apparatuur soms niet goed werkt. We hebben het verantwoordelijke bedrijf op de hoogte gesteld. Die is druk bezig met het zoeken naar een oplossing.''



Dat is ook de reden dat er nu nog met muntgeld betaald mag worden. ,,Er is nu nog een kassa aanwezig in het geval dat de boel niet werkt. Over een week wordt 'ie weggehaald. Dan is het voorbij'', aldus de vervoerder.



De nieuwe betaalregeling is ingevoerd om de veiligheid van chauffeurs te waarborgen.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!