Pionier, met inventiviteit op het bord

Het is er nog klunen, zoeken en omrijden, maar de Binckhorst heeft alles in zich om van dat industriële stadrafelrandje uit te groeien naar een nieuw woon- en werkgebied. Daarvoor heb je ook pioniers nodig die de kop fris boven de zandbergen durven uitsteken. Zo was daar de koffiebrander en restaurant Capriole en sinds kort nu ook Glaswerk. Het restaurant zit er pal tegenover aan een haventje en heeft ook een terras aan het water.



Glaswerk is deze zomer geopend door een stel vrienden en is zowel restaurant als wijnbar. Er zijn blijkbaar ook plannen om een kas naast het pand neer te zetten waar kleine hapjes worden geserveerd. Eerst de grote broer maar eens verkennen. De keuken is in handen van chef-kok Bas Hoog en dat belooft inventiviteit op het bord. Hoog is een ervaren en goed opgeleide kok met Aziatische roots.



De inrichting ademt stoerheid, het oogt industrieel met veel metaal en een mooi uitgelichte bar met een knots van een boomstam. De bediening is jong, maar welwillend.



Naast menu's is de keuze uit vier voorgerechten, vijf hoofdgerechten en twee zoete desserts. We beginnen met stevig, vers donkerbrood met roomboter en amuses van baba ganousch en een eitje gevuld met eisalade en gepofte quinoa. Van de sauvignons wint met stip de Nieuw-Zeelandse. Ook kraanwater en later de rode Grenache-Syrah uit Frankrijk verschijnen op tafel.