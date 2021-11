‘Pionier van de jazz’ Ack van Rooyen (91) overleden

Haagse wethouder moet toch beroep aantekenen tegen warmtelei­ding, al wil ze dat eigenlijk niet

Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid) achtte een beroep tegen de omstreden Warmteleiding door Den Haag kansloos. Maar de gemeenteraad denkt daar totaal anders over en heeft haar nu opgedragen alsnog in beroep te gaan tegen het besluit van de provincie. ,,Dit is geweldig nieuws. We hebben weer een beetje hoop gekregen.’’

