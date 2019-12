Pipowagen van milieuorganisatie gaat in vlammen op: ‘Het was een symbool’

Even vragen aanDe pipowagen van de Haagse stichting TrashUre Hunt is afgebrand. Deze milieuorganisatie zet zich het hele jaar in voor een schoner strand op Scheveningen. Van de gevonden trash, zoals sigarettenfilters, worden kunstwerken gemaakt. Dit weekend sneuvelden veel van die kunstwerken in de vlammen. Mensen die zich betrokken voelen bij de stichting schieten nu te hulp. Iniator Ralph Groenheijde vertelt.

Wat ging er door u heen toen u het hoorde van de pipowagen?

,,Die pipowagen was een symbool. Mensen werden erdoor op een leuke, laagdrempelige manier bewust van hun omgeving. Ik dacht: jammer dat dit weg is. Hoe gaan we dit aanpakken?''

Een buitenstaander is nu een crowdfundingsactie begonnen. Wat hoopt u dat deze oplevert?

,,Ik hoop dat mensen via die weg willen doneren. Het is fantastisch dat zulke mensen zo gecharmeerd zijn door wat wij doen, dat zij zo'n actie op touw zetten.''

Quote Het gaat meer om de uren die we erin steken

Hoeveel is er ongeveer nodig, denkt u?

,,Die pipowagen zelf was een paar duizend euro. Daarnaast kost het ook twee maanden werk. Het gaat meer om de uren die we erin steken.''

Wat is het dierbaarste kunstwerk dat verloren is gegaan?

,,De pipowagen zelf was ons uiteraard dierbaar. Daarnaast het kunstwerk Haagse Bluf. Dit kunstwerk bestond mede uit sigarettenfilters die we hadden verzameld. Maar ook dit werk is verbrand, jammer genoeg.''

Zijn er al plannen om iets nieuws te bouwen? Een nieuwe pipowagen of wellicht iets anders?

,,Onze droom is het vinden van een nieuwe, overdekte locatie voor onze kunstwerken. Ook is het fijn om een plek te hebben waar mensen naar het toilet kunnen en hun handen kunnen wassen.''