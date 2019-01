Pittig reisje door India

Krishna Vilas past naadloos in deze tijd van minder vlees eten, waarvoor de Nederlandse man volgens het Voedingscentrum nog wel een zetje kan gebruiken. Op naar het Haagse stadscentrum dus voor een oefenpartij.



We hoorden over Krishna goede verhalen. Ook de Indiase ambassadeur zou er al meerdere keren zijn aangeschoven. Vol verwachting stappen we er donderdagavond binnen. Het is al redelijk druk in het restaurant, dat verschillende eetruimtes heeft, en ook na acht uur blijft er volk komen. Niet dat Krishna nu zo'n gezellige plek is. We zitten in een eetzaak, met een bak verlichting, knal-oranje skai-stoelen, rondrennende kinderen en een enkele koukleum nog met z'n jas aan tafel. Er zijn zakenlieden, giebelende vriendinnen, gezinnen en opvallend veel Indiase gasten. Dat lijken ons alles bij elkaar prima voorbodes.



Eten bij Krishna Vilas, met meer filialen, betekent ook huiswerk. De kaart telt meer dan honderd gerechten, die onze aardige arme drommel van een Tsjechische ober, die er net een week werkt, natuurlijk ook niet kan onthouden. In de keuken staan wel echte Indiase koks. Zes zelfs. Die lange reeks gerechten bestaat veel uit dezelfde ingrediënten, maar variëren met rijst, brood of in curryvorm. Het is even puzzelen, maar de eigenaar loopt door de zaak als hulplijn.



We starten met dosa (gefermenteerd brood) met chutney's. De mini tiffin combo volstaat voor twee personen, maar we nemen er ook de cheese-dosa bij en drinken Indiaas bier. Het eten komt op zilverkleurige dienbladen, die doen denken aan de gaarkeuken in het bejaardenhuis.