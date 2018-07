Pittige docente met een moderne kijk op het leven

Oud-docent Paula (Puckje) Doorman-van Zonneveld (11 oktober 1924 - 27 mei 2018) stond bekend om haar directe uitspraken en haar kordate manier van optreden. Ze was een keurige bridgende Benoordenhoutse, maar wel eentje die op witte gympen naar wedstrijden, ook de uitwedstrijden, van haar voetballende kleinzoon ging. Ze had nog verstand van het spelletje ook waardoor ze als 'sportoma' een begrip werd op de school van haar kleinkinderen. Paula was na de hbs aan het Maerlant Lyceum onderwijzeres geworden. Verloofd was ze met de boot naar Indië vertrokken met het doel om daar te trouwen. Toen ter plaatse echter bleek dat er een ander in het spel was, trok ze haar conclusie en monsterde aan bij het Vrouwenkorps KNIL. Ze maakte er vriendinnen voor het leven. Na twee jaar keerde ze terug, trouwde een bedrijfsjurist en stichtte een gezin. Toen het huwelijk strandde, kon ze dankzij haar beroep als docent haar geld verdienen.

Fysiotherapeut

Model

Ze was in haar vrije tijd actief bij het jeugdhockey van Klein Zwitserland en liep als model modeshows voor vriendinnen met een kledingmerk. Voor een buurmeisje met een lastige thuissituatie was ze een lieve extra moeder. Toen Paula redelijk onverwacht, op haar 56ste, weduwe werd, herpakte ze haar leven door actief te zijn in de wijkvereniging, te golfen bij Groen Geel en op latere leeftijd lid te worden van de Haagsche Bowls bij Klein Zwitserland.



Op haar 72ste vond ze een nieuwe liefde. De twee hadden het samen heerlijk en brachten bijna twintig jaren samen door. Maar trouwen, of verhuizen naar het midden van het land, wilde zij niet. Haar vrijheid was belangrijk en in Den Haag was alles beter en waren er nog steeds vriendinnen uit haar KNIL-tijd met wie ze, ondanks de rollators en wandelstokken die ze inmiddels nodig hadden, fijne herinneringen delen kon.



Paula was het stamhoofd van een 'samengestelde' familie. Een actieve oma met een moderne kijk op het leven. Iemand die je kordaat steunde als dat nodig was en die wist dat het leven niet altijd gladjes verloopt, maar dat er altijd een oplossing voorhanden is.



Paula Doorman - van Zonneveld stierf, na fantastische verzorging in Bosch en Duin, op 93-jarige leeftijd.