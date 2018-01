Pizzabakker Fasani moet uit zaak: ‘Ik vecht door’

Fasani is geëmotioneerd. ,,De politiek in Rijswijk is niet te vertrouwen. Die mensen kwamen hier gezellig eten en vertelden me dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Ik wil daar wel weg, maar geef me dan een andere plek. Er is zoveel leegstand in Rijswijk, dat kan geen probleem zijn. Ik mag 400.000 euro van de bank lenen. Maar mij is nooit vervangende ruimte aangeboden”



Hij kreeg de afgelopen dagen veel steunbetuigingen, onder anderen van cabaretier Youp van ’t Hek, die bij Casanova eet als hij in de schouwburg moet optreden. ‘Leukste en lekkerste restaurant van Rijswijk. Doe normaal!’, schreef Van ’t Hek op Facebook. ,,De mensen hebben het hier altijd naar hun zin”, zegt Fasani. ,,Lekker eten en betaalbaar. Mijn restaurant ligt niet in het centrum, maar in de bosjes, maar toch is het altijd druk. Ik ga door voor mijn drie dochters. Ze hebben altijd geholpen en zouden dan geen werk meer hebben.”



Als Fasani niet aan de harde eis voldoet en niet binnen een week zijn zaak oplevert, spant de gemeente een kort geding aan. Zijn Delftse advocaat Michel Plug spreekt van een ‘verre van verloren zaak’.