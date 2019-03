Pizzabezorger beroofd na bedreiging

De bezorger fietste rond 20.45 uur over het Meester Beerninkplantsoen toen hij werd tegengehouden door de twee overvallers. De daders konden een onbekend geldbedrag buitmaken. Het slachtoffer raakte niet gewond.



De twee mannen vluchtten richting de Florence Nightingalestraat. De een is donker getint en is 18 à 20 jaar oud. Hij droeg een zwarte jas, een zwarte broek. De ander had een licht getinte huidskleur en is ook 18 à 20 jaar oud. Hij droeg een grijs vest. De politie is op zoek naar getuigen.



