Pizzabezorger bespoten met pepperspray door overvaller op moment dat hij bij woning aanbelt

Mijn tuin Steven woont in rijksmonu­ment met even bijzondere tuin: ‘Het is een puzzel die steeds beter in elkaar valt’

16:17 Steven van der Goes woont in het bijzondere rijksmonument ‘Woonhuis op de bunker’ aan de Ruychrocklaan in Den Haag. Bij dit huis, ontworpen door architect Romke de Vries, hoort vanzelfsprekend een even bijzondere tuin. We gingen langs voor de rubriek Mijn tuin.