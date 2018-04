Pizzeria bedankt buurt voor steun na traumatische overval

Hij lachte, omhelsde, schudde handen, verwelkomde elke bezoeker als een vorst. En degene die er nog wel het meest plezier in leek te hebben was Franco Arslan zelf. ,,Tuurlijk. Dit is mijn familie’’, verklaart hij met een breed handgebaar de straat in. Die ‘familie’ kwam met hartverwarmende reacties nadat op 5 januari twee overvallers een wapen op de 54-jarige eigenaar van pizzeria Etna richtten. Dat juist hij werd overvallen, dat kunnen ze namelijk niet uitstaan.



,,Ik ben advocaat en sta geregeld overvallers bij. Ik kan dan mijn gevoel goed scheiden van het werk. Maar nu werd het ineens persoonlijk, dan heeft zo’n overval veel meer impact’’, zegt Sander Rens. Minstens een keer per week haalt hij een maaltje bij Arslan. ,,Ik zeg altijd ‘doe maar wat leuks’. En dan maakt hij wat. Meestal krijg ik eerst een glas wijn.’’



,,Hij is de verbindende factor in de buurt’’, zegt een buurvrouw. Ze glimlacht terwijl ze naar Arslan kijkt die net een klein meisje van de grond tilt. ,,Hij kent echt elk kind bij zijn of haar naam.’’ Intussen begroet Arslan weer een nieuwe gast, pakt een bordje met eten, maakt een van zijn vele grapjes. Zijn antwoord is een nieuwe glimlach. ,,Juist door hem is het zo heerlijk hier te wonen.’’



En zo werd zijn bedankje aan de buurt, ook een dank- je- wel aan hemzelf.