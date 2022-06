PJ Harvey opent Haags festival Crossing Border

Dure Tijd Werk van zo’n vijftig lokale kunste­naars deze zomer gratis te bezoeken

Met het hele gezin naar een museum gaan hoeft helemaal niet duur te zijn. Sterker nog, in De Timmerwerf in De Lier is het werk van zo’n vijftig lokale kunstenaars deze zomer zelfs gratis te bezoeken. Gerda Gunneweg van het museum in de Hoofdstraat legt uit waarom.

14:03