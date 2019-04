‘Plaats camera's tegen afvaldumpers’

Volgens hem helpt het extra toezicht van buurtpreventie en handhaving niet en blijft het dumpen gewoon doorgaan. Hij vroeg gisteren om mobiele camera’s bij ingangen van parken te installeren.

Rijswijk wordt geteisterd door illegale dumpingen. Waarschijnlijk zijn er ook Hagenaars die even de grens met Rijswijk over wippen om hun rotzooi daar in een park of berm te storten. Er zijn al 24 hotspots waar extra toezicht is en onder meer wordt opgelet op illegale stort.

Volgens Weterings is het betrappen en vastleggen van de daders belangrijk. Hij zorgde er voor dat foto’s bij de politie kwamen waarop mannen zijn te zien die zondagavond zakken met troep weggooiden op de Van Vredenburchweg. ,,Die foto’s waren gemaakt door iemand uit onze achterban. Dat zijn toevalstreffers. De politie had geen tijd direct te komen, maar vroeg ons later wel naar de foto’s waarop de bedrijfsbus en kenteken ervan goed te zien zijn.”

Kosten

Hij hoopt wel dat de mannen van zondagavond kunnen worden achterhaald aan de hand van de beelden. ,,Al is het maar om de opruimkosten op ze te verhalen. De kosten rijzen de pan uit en dat geld kan voor heel andere zaken worden gebruikt. Grof vuil wordt in Rijswijk gratis opgehaald. Voor grotere hoeveelheden wordt een bijdrage gevraagd. Voor een ton afval zo’n 160 euro. Rijswijk is aan opsporing, handhaving en opruimen het veelvoudige kwijt.”