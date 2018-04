Plaatsing wegdekken noopt tot afsluiting A4

De Rotterdamsebaan, die loopt van knooppunt Ypenburg tot en met de Binckhorst, moet medio 2020 een nieuwe ontsluitingweg zijn voor Den Haag. Momenteel zijn tunnelbouwers bezig met het graven van een eerste tunnelbuis voor de Rotterdamsebaan.



Voor de realisatie van de nieuwe weg werd vorig jaar zomer al enkele weekeinden de scherpe verbindingsboog tussen de A4 en de A13 in de richting Rotterdam afgesloten omdat er een dekconstructie onder de weg geschoven moest worden.



De Rotterdamsebaan loopt - gezien vanuit Den Haag - onder de Laan van Hoornwijck, de al genoemde verbindingsboog en de A4 door om vervolgens aan te sluiten op de Laan van Delfvliet. Hiervoor worden acht bouwkuipen gemaakt, die uiteindelijk op elkaar worden aangesloten. In de 'bak' die dan ontstaat, komt de nieuwe weg te liggen.



Tijdens de zes weekeindeafsluitingen gaat de A4 telkens één rijrichting dicht. De aannemer werkt dan 24 uur per dag in ploegendienst om de klus klaren. De eerste afsluiting valt in het weekeinde van 21 en 22 juli en is in de richting van Rotterdam. De laatste zal in het laatste weekeinde van augustus zijn.



