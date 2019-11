Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie kan niet worden vervolgd voor seksuele contacten met 16-jarige

Een 46-jarige plaatsvervangend hoofdofficier van justitie kan niet worden vervolgd door een onhandige ‘fout’ van het Openbaar Ministerie (OM). Door de fout is de schijn van onpartijdigheid ontstaan, bepaalde de rechtbank in Den Haag gisteren. De man werd verdacht van seksuele contacten met een 16-jarige jongen tegen betaling.

De zaak was in behandeling bij twee officieren van justitie in Amsterdam. Omdat de verdachte, een hoofdofficier van justitie, en de twee officieren werkzaam waren in hetzelfde arrondissement, verwees de Hoge Raad de zaak naar de rechtbank in Den Haag. Daarbij bepaalde de Hoge Raad uitdrukkelijk dat ook de vervolging verder door officieren van justitie van het Haagse parket moest plaatsvinden. Dit om te zorgen voor een onpartijdige vervolging en berechting van de verdachte.

Het OM heeft echter geen andere officieren van justitie ingezet, maar er voor gekozen de officieren uit Amsterdam de zaak in Den Haag te laten behandelen, als plaatsvervangend officieren in Den Haag. Zij hebben dan ook de dagvaarding opgesteld.

Schijn van onpartijdigheid

De rechtbank vindt die handelwijze van het OM in strijd met de wet én met de beslissing van de Hoge Raad: ‘Een officier van justitie die wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit moet worden vervolgd op zo’n manier dat de schijn van bevoordeling of benadeling van hem wordt vermeden. Dat is hier nu niet gebeurd.’

Het OM is door deze handelswijze ‘niet ontvankelijk geworden in de strafvervolging’, de wet bepaalt dat een verdachte dan niet meer kan worden vervolgd voor de strafbare feiten. ‘Anders dan het OM heeft betoogd, is geen sprake van een situatie waarin deze fout nog herstelbaar is', meent de rechtbank in Den Haag.

Het OM meent dat ze wel ontvankelijk is en gaat tegen de beslissing in hoger beroep. De 46-jarige man is inmiddels niet meer werkzaam als plaatsvervangend hoofdofficier.