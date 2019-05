Plan: 300 woningen én zorgcentrum bouwen op terrein Bronovo

De raad van bestuur van HMC is enthousiast over dit plan van de stichting Vrienden van Bronovo, dat is gemaakt door een aantal gelouterde omwonenden van het ziekenhuis, waaronder de bekende oud-makelaar Jan Nelisse en voormalig luchtmachtcommandant Ben Droste. Zij hebben deze week hun uitgewerkte voorstel aan vertrekkend bestuursvoorzitter Paul Doop uit de doeken gedaan.



In hun voorstel verrijzen op het terrein in verschillende flats van vier tot maximaal dertien verdiepingen driehonderd appartementen, waarvan 60 in de sociale huursector en 32 zorgwoningen. Daarnaast moet er een zorgcentrum komen waarin niet alleen de huisarts spreekuur kan houden, maar ook plek is voor een kaakchirurg, poliklinische zorg van specialisten van HMC en een hospice. Onder de grond moeten zevenhonderd parkeerplaatsen komen. ,,Zo blijft er veel ruimte voor groen”, legt Nelisse uit.