Plan betaald parkeren zet kwaad bloed

Commotie

Dat er toch zoveel commotie is - sommige partijen zeggen 'overstelpt' te zijn met onthutse reacties; bedrijven zouden met de handen in het haar zitten - komt volgens De Bruijn omdat het 'heel goed kan zijn dat niet iedereen zijn zin krijgt'. ,,Er zijn vaak tegenstrijdige belangen en daar moet ik als bestuurder een afweging in maken.''

Ergernis was er bij hem over uitspraken dat in het Statenkwartier straks tussen 13.00 uur en middernacht 3,50 euro per uur betaald moet worden. ,,Het tarief daar is 1,70 euro per uur. Net als in het Haven- en Geuzenkwartier.''