Plan huurwoningen: ‘Huren blijven te hoog en de stad is daarom nog steeds onaantrekkelijk voor middeninkomen’

Wie binnenkort een huis in Den Haag huurt, zal eerst moeten laten zien of hij niet te veel verdient. De gemeente wil een inkomensgrens voor het huren van niet-sociale huurwoningen invoeren. Het plan is even begrijpelijk als verontrustend, want de stad grijpt in op de vrije huurmarkt. Wie in Den Haag wil huren is straks verplicht om een aanzienlijk deel van zijn inkomen te verwonen.