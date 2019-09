Plan om 70-meter hoge woontoren voor studenten te bouwen in Theresiakerk

Het plan is om zoveel mogelijk van de kerk te behouden en in het midden een toren van 70 meter hoog te laten verrijzen. In de 21 verdiepingen moeten ruimte komen voor zo'n 170 studio's van ongeveer dertig vierkante meters voor studenten. In de ruimtes die overblijven van de originele kerk moeten culturele en commerciële invullingen krijgen.

,,Denk daarbij aan een buurtbibliotheek, sportschool en multiculturele horeca. We willen dat de buurt hier bij elkaar komt. Zo kunnen we de maatschappelijke functie die de kerk ooit had behouden”, licht Felipe Fernandez Cordoba van het architectenbureau toe. ,,De ruimtes moeten voor een redelijke prijs worden verhuurd aan ondernemers die iets betekenen voor de buurt.”

Parkeeroverlast

In de schetsen van het bedrijf is de kerk en het atrium van de toren vrij te bezoeken voor iedereen. In de eerste paar verdiepingen worden de gemeenschappelijke ruimtes om te wassen en te studeren van de woontoren ingedeeld. Volgens Fernandez Cordoba is de locatie perfect voor studentenwoningen. ,,Het is ook hard nodig want de gemeente wil voor 2026 drieduizend extra woningen verwezenlijken in Den Haag. Ook zal een studentencomplex niet zorgen voor parkeeroverlast rond de apeldoornselaan. We verwachten dat niet veel studenten een auto bezitten en de kelder van de kerk biedt genoeg ruimte voor een grote fietsenstalling.”