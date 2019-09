Plan om gedempte grachten te heropenen: ‘Zo wordt Den Haag weer mooi’

Shireen Poyck, van initiatiefgroep Grachten Open, woont zelf aan de Paviljoensgracht. Gaandeweg zag ze dat het anders moest. ,,We willen allemaal een autoluw centrum, met meer groen en een betere afwatering. Het is een optelsom."

En laat Poyck nu toevallig naast Jan Knikker wonen, partner bij het internationaal gerenommeerde architectenbureau MVRDV. Met hulp van MVRDV ontwierpen de buurtbewoners vervolgens samen met Wijkorganisatie Oude Centrum een ruim 200 pagina's tellende visie, die donderdag is aangeboden aan wethouder Revis (stadsontwikkeling).

,,Elke stad ontleent zijn identiteit en aantrekkelijkheid voor toeristen aan het historische stadscentrum. De Haagse grachtengordel was ooit het economische centrum van de hofstad", stelt Jan Knikker. ,,Omdat het transport zich door de eeuwen heen ontwikkelde van trekschuiten en boten via het water tot autoverkeer via wegen, werden veel grachten gedempt. Het ooit levendige zeventiende-eeuwse oude centrum raakte vervolgens in verval en is in de jaren zeventig zelfs voor een deel gesloopt. Waar in andere steden de grachtengordel tot geliefd cultureel en toeristisch centrum werd getransformeerd, is in Den Haag een verwaarloosd stuk stad ontstaan."

Volledig scherm De situatie op de Prinsegracht zoals die nu is. © MVRDV

Plan voor elke gracht

Aan de visie is ruim anderhalf jaar gewerkt. Voor elke gracht is een plan bedacht. Het herstellen van de Paviljoensgracht, Voldersgracht, de Veerkades en de Herengracht zijn volgens het plan relatief eenvoudig te realiseren. Minder eenvoudig is het openen van grachten waar de HTM haar tramlijnen heeft gelegd: bijvoorbeeld rondom het Spui, de Brouwersgracht en de Prinsegracht.

Lastigere locaties voor historisch herstel zijn plekken waar ondergrondse obstakels liggen, zoals de tramtunnel of de parkeergarage van het stadhuis, of als er gebouwen op geplaatst zijn. Hiervoor zijn alternatieven bedacht. ,,Zo willen we op de Turfmarkt een gracht schilderen, in de Grote Marktstraat een 'groene' gracht van beplanting en een ondiepe 'peuter' gracht op de Fluwelen Burgwal", legt Poyck uit.

Quote De opening van grachten is een slimme investe­ring in de aantrekke­lijk­heid en culturele identiteit van Den Haag. Jan Knikker

,,De visie voorziet in het openen van de grachten waardoor de stad mooi wordt. Er is ruimte voor waterrecreatie, terrasjes langs het water en natuur middenin de stad", laat Jan Knikker nog weten. ,,Het plan voorziet ook in verbetering van de groenvoorzieningen, meer speelplekken en woonruimte voor gezinnen. De opening van grachten is boven alles een slimme investering in de aantrekkelijkheid en culturele identiteit van Den Haag."

Nu het plan gepresenteerd is, volgt stap twee: de doorberekening. ,,Zo'n plan kost zeker een hoop geld, maar het levert ook veel op", zegt Poyck. ,,Zeker ook voor het maatschappelijk welzijn. We willen het gefaseerd gaan uitvoeren. Naast de gemeente zou de provincie mee kunnen betalen, maar bijvoorbeeld ook woningcorporaties en grote ondernemingen. Die profiteren hier ook van."