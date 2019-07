Plan voor camper- en surfpark bij Beach Stadium op Scheveningen

,,We hebben een parel in handen. Dit kan de mooiste camperplaats van Europa worden,’’ zegt André Triep. De Hagenaar is eigenaar van strandclub WIJ, spreekt als voorzitter van de Vereniging Voor Strandtentexploitanten in Scheveningen en is tevens bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Haag. Scheveningen is al het surfwalhalla van Nederland, zegt Triep. En door de vergrijzing zijn er steeds meer campers op de weg, concludeert hij. ,,Die parkeerplaats naast het stadion ligt er al en is vaak leeg. En de mensen die er in de toekomst met hun bus of camper overnachten kunnen dan gebruik maken van de faciliteiten in het stadion, het sanitair en de douches.’’

Ondernemer Erik Romijn die nu de camperplaats runt bij Ypenburg, noemt Scheveningen een droomplek. Zijn contract voor de camperplaats naast het Prins Clausplein loopt in 2020 af. ,,Ik ben al 3,5 jaar in Den Haag naar een alternatief aan het zoeken, maar er is nergens ruimte. Den Haag moét gewoon een camperplaats hebben, als ze de ambitie heeft ‘toeristenstad’ te zijn. We moeten out of the box denken, en die plek in Scheveningen is perfect.’’ Elke week doen nu nog 150 campers de ‘camping’ in Ypenburg aan. ,,Die doelgroep moeten we niet laten schieten,’’ aldus Romijn.