Plan voor fietsenbank kwam Hagenaar Marcel wel héél bekend voor: 'Die is er al'

Met verbazing las Gordijn afgelopen week over het plan van GroenLinks in deze krant. ,,De partij stelt aan het college voor om, in navolging van Rotterdam, een fietsenbank op te richten. Hagenaars die het financieel moeilijk hebben, kunnen er voor een klein bedrag een fiets leasen of kopen.”



Maar dat concept bestaat al, zegt Gordijn. ,,Na een bezoek van wethouder Revis vorig jaar aan mijn wijk, waarbij hij pleitte voor minder weesfietsen op straat, kwam ik op een idee. Ik wilde fietsen uit het depot op de Binckhorst een tweede leven geven door ze op te knappen en goedkoop te verhuren aan mensen met wat minder geld.”



Gordijn gaat op zoek naar een partner en komt terecht bij het Leger des Heils. ,,Twee keer per maand kopen we nu fietsen op in het depot. Die worden in de werkplaats van het Leger des Heils opgeknapt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”



Eenmaal rijklaar komen de tweewielers beschikbaar via de facebookpagina van de FietsBieb.