Plan voor haven bij Centraal Station voor rondvaartboten

De haven moet aan de Prinsessegracht bij de Koekamp komen. Het moet een volwaardige haven worden waar meerdere boten kunnen aanmeren. De parkeerplaatsen langs de grachten zouden plaats moeten maken voor informatievoorzieningen, kiosken en banken. De kosten van deze haven worden geschat op 2,2 miljoen euro.



Ook zou er in het nutshuisje op de hoek van Laan van Reagan en Gorbatsjov en de Bezuidenhoutsweg een toiletvoorziening moeten komen. De kosten om deze voorziening te kunnen bouwen, zijn onbekend.



Het gaat hier nog slechts om een ontwerp. Of en wanneer het plan wordt uitgevoerd, is nog onbekend.



