Plan voor indoor surfparadijs in Den Haag

Elke dag áltijd een goede golf kunnen pakken. Dat moet voor Hagenaars heel snel mogelijk worden als het aan de 43-jarige Jeroen den Otter ligt. Hij wil een indoorfaciliteit openen waar surfers op een gefabriceerde golf hun kunsten kunnen tonen. ,,Het is zo gek dat een land dat is gespecialiseerd in water nog niet zoiets heeft. We hebben al vijf jaar lang het idee om een wave pool naar Den Haag te halen, maar de techniek was steeds niet goed genoeg'', stelt de surfliefhebber. Jaren van onderzoek, testen, reisjes en verbeteren van de technologie volgden. Met succes, want inmiddels is de techniek geperfectioneerd.



Maar dan moet de surfpoel nog gebouwd worden. En daar is, naast hun eigen inleg en die van hun partners, nog 150.000 euro voor nodig. Den Otter en Fredriks zijn daarom een crowdfunding gestart. ,,Met de hulp van donateurs móet het lukken. Dan kan dit jaar al het indoorsurfparadijs open gaan.'' De donateurs blijven niet met lege handen achter, want met hun donatie kopen ze surfuren. ,,Als een soort voorverkoop.''