Plan voor 'laadpleinen' elektrische auto's in Den Haag

Het kabinet trekt maar liefst 5 miljoen euro uit om in 21 steden laadpleinen aan te kunnen leggen. Daar moeten elektrische auto's aan de stekker gezet worden, die vervolgens geladen worden met duurzaam opgewekte elektriciteit. Het bijzondere aan de laadpleinen is echter dat het ook mogelijk moet worden om elektriciteit vanuit de auto's aan het net terug te leveren, als daar behoefte aan is.

In Den Haag wordt bekeken welke plekken het best gebruikt kunnen worden. Een van de onderzochte locaties is het Zwarte Pad. ,,Er is best wel wat plek voor nodig. Het gaat toch wel om minimaal tien auto's per plein", aldus een woordvoerder van de gemeente Den Haag.