Plan woontorens rondom Haagse Bos valt niet zo lekker

De telefoon op het Haagse stadhuis stond gisteren roodgloeiend. Of het écht waar is dat er binnenkort woontorens rondom het Haagse Bos staan? ,,Geen sprake van,'' zegt wethouder Joris Wijsmuller (HSP, stadsontwikkeling) resoluut. Hij reageert hiermee op het gewaagde plan van de Rotterdamse architect Winy Maas die honderd woontorens van 120 meter hoog aan de rand van het Bos intekende. Het is één van de oplossingen om de verwachte bevolkingsgroei inde stad het hoofd te kunnen bieden.



Maar de oplossing van Maas is niet de oplossing van Wijsmuller. ,,Integendeel zelfs,'' zegt hij. ,,We zijn ons er van bewust dat je niet aan hoogbouw ontkomt als je alle nieuwe Hagenaars een plekje wil geven. Maar die torens willen we in de buurt van de stations, op de Binckhorst of in Den Haag Zuidwest. Ik wil geen honderd piketpalen naast het Haagse Bos.''



