Plannen A4 in de wacht, bewoners randgemeenten de klos: ‘Wij zitten in de shit’

Centrum voor vervolging misdrijven Oekraïne begonnen in Den Haag

Het internationaal centrum dat de Europese Unie heeft opgezet voor het vervolgen van de Russische ‘agressie’ tegen Oekraïne, is maandag officieel van start gegaan bij Eurojust in Den Haag. Eerst was er een lanceringsevenement in aanwezigheid van Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders bij het EU-agentschap voor justitiële samenwerking.