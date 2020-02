Plannen voor crematorium begraafplaats St. Barbara in 1964 al gesmeed

De bouw van het nieuwe crematorium moet komende zomer beginnen. Dan wordt ook een ‘bijzondere bezinningsruimte’ gerealiseerd. Die is niet alleen bedoeld om bijvoorbeeld een kaarsje op te steken voor een overleden dierbare, maar daar is ook ruimte voor mensen die tijdens hun lunchpauze in alle rust hun boterhammen willen eten. Want iedereen is welkom op de begraafplaats aan de Sint Barbaraweg, zo is de boodschap.

Het crematorium verrijst in de Binckhorst. Het gebied dat de komende jaren een complete metamorfose moet ondergaan en waar zo'n 5000 woningen gebouwd moeten worden. Directeur van de stichting rooms-katholieke begraafplaatsen, Astrid Oranje zegt in een verklaring: ,,Wij zijn trots dat ons crematorium een steentje bijdraagt aan de transformatie van de Binckhorst.” Het kerkhof wil in het vernieuwde gebied de functie van een stadspark vervullen.

Halve eeuw

Volgens Oranje is met de komst van het crematorium op het terrein van de begraafplaats ‘de dienstverlening compleet’. En dat na ruim 55 jaar. Want volgens de stichting zelf zijn de eerste plannen al in 1964 ontstaan. Nu is dus het definitieve besluit genomen. Als de bouw komende zomer begint en vervolgens ook volgens planning verloopt, moet het gebouw volgend jaar in gebruik genomen kunnen worden.