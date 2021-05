Plannen voor duizend extra hotelkamers: ‘We mogen niet zeggen: wat een stom plan’

Scooterrij­der gewond bij aanrijding met auto

14 mei Een scooterrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met auto op het Madeliefveld in Den Haag. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse en heeft het slachtoffer gestabiliseerd en behandeld. Even later is het slachtoffer met spoed vervoerd naar een ziekenhuis.