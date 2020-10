Plannen voor nieuwe Pier in Scheveningen, ‘met vakantiehuisjes, hotel en congrescentrum’

Hoe smeriger de lucht, hoe lager de levensver­wach­ting en dat is nog veel béter voor de gezond­heids­kos­ten

23 oktober Even ademhalen. Precies wat we nodig hebben. Den Haag is uitgeroepen tot de gezondste stad van Nederland. Uit pure blijdschap steek ik een sigaar op, nadat ik de tank benzine van mijn ijscokar heb leeggereden in het centrum.