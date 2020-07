Planten, zaden en stekjes: Geen boeken maar groen uitwisselen in de uitleenkastjes

Rachel van Duijn van de organisatie Voor Welzijn kwam op het idee nadat ze via Instagram in contact was gekomen met Eva Gainsford, een jongere uit de buurt. ,,We deden al wat activiteiten met haar, toen mij een foto opviel die zij had gepost van een plantje in een heel mooi theekopje. Zo kwamen we op het idee om iets met groen te doen. Groen in de stad lijkt vanzelfsprekend met de parken die we hebben, maar is er niet altijd in de eigen omgeving. Met dit initiatief willen we daar aan bijdragen.”