Plantenbak precies op gedenksteen van Aleid van Poelgeest: ‘Het is een beetje slordig’

indebuurt.nl Oude foto's kijken: de kermis aan het Lange Voorhout

Tijdens de Koninginne-/Koningsnacht even een rondje over de kermis, misschien vangt je liefje wel een schattig knuffelbeest voor je of ga je los in een van de ronddraaiende attracties? Vroeger was de Koningskermis te vinden aan het Lange Voorhout en langs de Hofvijver. Wij hebben daar foto’s van gevonden: