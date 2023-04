‘Plantenmiep’ Joyce (78): ‘Kamerplanten zijn leuk, maar ik kan niet wachten tot ik de tuin weer in mag’

Mijn Kamerplant Een planten­bieb? Rachel weet er alles van: ‘Planten brengen mij rust en dat wil ik met anderen delen’

In de rubriek Mijn Kamerplant vertellen liefhebbers van binnen tuinieren over hun liefde voor kamerplanten. Deze week Rachel van Duijn die als jongerenwerker bij Wijkz samen met buurtbewoners verschillende plantenbibliotheken in Den Haag opzette in de coronapandemie. ,,Planten brengen mij rust en balans. Dat wilde ik met anderen delen.”