Plaquette voor slachtoffers van bombardement bij Loosduinen

Geschrok­ken politie­paard trapt fietser in gezicht, slachtof­fer met zwaar letsel naar ziekenhuis

8 februari Een racefietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk met een politiepaard op het ruiterpad aan de Madepolderweg in Den Haag. De fietser werd hierbij in het gezicht geschopt door het paard en is met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht.