Plastic Soup Surfer naar Scheveningen op surfboard van PET-flessen

De Plastic Soup Surfer legt maar liefst 600 kilometer windsurfend af vanaf Le Havre in Frankrijk. In het Belgische Bredene overhandigt hij donderdag een petitie aan de minister-president van onze zuiderburen om statiegeld op PET-flessen en blikjes in te voeren.



Op zaterdag om half tien ’s ochtends komt de surfer in Nederland aan en wordt hij verwelkomt door wethouder Liesbeth van Tongeren in Scheveningen. Daar wordt de officiële start gegeven aan de World Cleanup Day in Nederland.