Pleidooi: AZC in Rijswijk langer openhouden voor Oekraïense vluchtelingen

De ChristenUnie Rijswijk wil dat het asielzoekerscentrum in de stad langer openblijft. De partij had dit al in hun verkiezingsprogramma staan, maar benadrukt dat het nu extra belangrijk is geworden door de Oekraïnse vluchtelingen die hun land verlaten na de Russische invasie.

Het azc in Rijswijk blijft nog tot 31 mei open. Dat was al een halfjaar langer dan dat de bedoeling was. ChristenUnie Rijswijk ziet graag dat het azc na deze datum alsnog een doorstart maakt. ,,Het azc zou sluiten als er minder vluchtelingen zouden komen’’, aldus lijsttrekker Maaike Harmsen. ,,Dat is niet gebeurd, het aantal vluchtelingen is toegenomen. Dat gebeurde al voor de problemen in Oekraïne. Het functioneert heel goed, voor de gemeente en asielzoekers. Het had nooit dicht gehoeven.’’

Verder heeft de gemeente Rijswijk volgens de lijsttrekker beloofd dat de grond van het azc na de sluiting gebruikt zou worden voor de verbreding van de A4. ,,Dat project is met tweeënhalf jaar uitgesteld, dus de noodzaak is weg.’’ De lijsttrekker wil daarom met de andere partijen in gesprek gaan over een mogelijke doorstart. ,,Er is een nieuwe situatie waarin alle lokale partijen hun eerdere uitspraken kunnen heroverwegen.’’

GroenLinks

Ook GroenLinks roept op om vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne in de regio op te vangen. Verschillende lokale fracties van de partij, waaronder die van Den Haag, vinden dat Nederlandse gemeenten het mandaat moeten krijgen van premier Rutte om de vluchtelingen ruimhartig op te vangen.

,,We hebben lokaal de kennis, kunde én draagkracht om solidair te zijn en vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig op te vangen. Premier Rutte, neem je verantwoordelijkheid”, aldus Haagse lijsttrekker Mariëlle Vavier. ,,Wij zien een gigantische betrokkenheid in de samenleving en een behoefte om te helpen. Het draagvlak is er.”

