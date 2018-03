Pleidooi voor aanstelling van meer allochtone rechters

Delftse 'rui­ten­wis­ser­knak­ker' voorlopig op vrije voeten

8:30 De man die in Delft bekendstaat als de 'ruitenwisserknakker' mag zijn proces thuis bij zijn moeder afwachten. De Haagse rechtbank heeft hem gisteren onder voorwaarden vrijgelaten. In de wijk Tanthof werden in november 2016 zeker 43 ruitenwissers vernield. In drie gevallen heeft het OM bewijs tegen Amar T. (30).