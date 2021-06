Pleidooi voor autoluwe ‘ruwe parel’ Boekhorststraat

Column Niet fair, voor de mondkapjes­mil­jo­nair: ‘Sywerd is nog maar een kind, toch?’

7 juni ‘Het is vandaag D-Day’, zegt Ome Ed op deze zonovergoten zondag, op het terras van koffiehuis de Koning. ‘Niet voor mij, maar voor Sywert van Lienden.’ Er zijn meer stamgasten die het interview met de mondkapjesmiljonair in het tv-programma Buitenhof hebben gezien. ‘Ik vind dat-ie er nog genadig vanaf is gekomen. Zijn houding was nogal laks. Maar dat is gezien zijn verleden bij die studentenvakbond wel te verklaren.’