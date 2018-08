Pleidooi voor Den Haag als hoofdstad van Nederland

Lagendijk kwam op het idee toen hij in de watertaxi zat die over de Rotterdamse rivieren voer. Nu wil hij een burgerinitiatief opzetten, 40.000 handtekeningen ophalen en dan in de Tweede Kamer erover discussiëren. Veel Rotterdammers zijn het met hem eens, maar op sociale media roeren Hagenaars zich. ,,Als je de internationale standaarden zou volgen, dan zou Den Haag de hoofdstad moeten worden'', zegt een van hen. ,,Hier zit immers al een paleis en het is ook de plaats waar de regering zijn werk uitvoert.'' Lagendijk zelf vindt het idee van Amsterdam als hoofdstad van Nederland achterhaald. ,,Amsterdam is eigenlijk de stad van het verleden'', zegt hij tegen RTV Rijnmond.



Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar ziet het ook wel zitten: Den Haag als de meest voorname stad van het land. ,,Prachtige stad hoor Rotterdam, maar Den Haag zou eigenlijk dé hoofdstad van Nederland moeten zijn. Het is de residentie van het koninklijk huis, de Rijksoverheid, het parlement, nationale en internationale gerechtshoven en bijna alle ambassades en ministeries!'', zegt hij in een tweet.