Pleidooi voor minibosjes tussen beton

Slechts 200 vierkante meter groot zijn ze, en dankzij de variëteit in beplanting herbergen ze een enorme biodiversiteit. Tiny forests, in 2015 als concept gepresenteerd door het IVN, groeien in populariteit. Vorig jaar deden 55 gemeenten een aanvraag om mee te doen aan het project van het instituut. Slechts twaalf verzoeken werden ingewilligd.



,,Stad Den Haag zat er in 2018 niet bij'', weet Robin Smit van de Partij voor de Dieren. ,,Dat is enorm zonde, want juist in grote steden kunnen deze bossen een enorm verschil maken en bijdragen aan de gezondheid van de inwoners.'' Om die reden heeft hij raadsvragen gesteld. ,,Vorig jaar haalde de gemeente de deadline voor de aanvraag niet. Mijn raadsvragen moeten er nu voor zorgen, dat dát niet nog eens gebeurt.‘’



Ook in Westland attendeert ChristenUnie/SGP het college op de mogelijkheid tot subsidie vanuit de provincie voor een minibos. ,,Met oog op duurzaam groen in Westland is het van grote waarde om burgers, en vooral kinderen, te betrekken bij het ontwikkelen van groengebieden.''