Pleidooi voor totaalverbod op plastic tasjes

Om het probleem van milieuvervuiling aan te pakken, willen de collegepartijen D66 en GroenLinks een totaalverbod op plastic tasjes in de stad. Maar in de coalitie klinkt kritiek: ,,Den Haag als proeftuin? Hou effe op!’’

Nu mogen Haagse ondernemers hun klanten tegen betaling nog plastic tasjes verstrekken. Maar daar komt wat de raadsleden Daniel Scheper (D66) en Maarten de Vuijst (GroenLinks) betreft snel een einde aan. ,,De plastic soep in zee is een groot probleem voor mens en dier’’, zegt Scheper. ,,Door plastic in de ban te doen kunnen we dit probleem aanpakken.’’

Het Haagse college van b en w wil dat de stad in 2030 klimaatneutraal is. Het terugdringen van het gebruik van plastic is daarbij belangrijk, stelt ook De Vuijst. ,,Door enkel nog duurzame tassen te gebruiken zetten we een grote stap vooruit.’’

Eenzijdig

Maar niet iedereen vindt dat een goed idee. Nel Kames van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel noemt een verbod op het verstrekken van plastic tasjes te ‘eenzijdig’. ,,Ondernemers zijn dan de klos, terwijl we het milieuprobleem juist gezamenlijk moeten oplossen’’, zegt ze. ,,Weet je: toen mensen voor een tasje moesten gaan betalen, werd hier een standhouder met zijn eigen sokken bekogeld.’’

Schaarse handhavers

Ook coalitiegenoten VVD en Groep de Mos staan niet te springen bij het plan van D66 en GroenLinks. ,,Laten we het bij de landelijke wetgeving houden’’, zegt VVD-fractieleider Frans de Graaf ,,Ik weet niet of we onze schaarse handhavers nou de winkels moeten laten afgaan om te kijken of er plastic tasjes hangen.’’

Collega-fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Groep de Mos is even helder: ,,Den Haag een proeftuin voor een verbod op plastic tasjes? Hou effe op zeg!’’

Op de linkerflank van de Haagse politiek krijgen D66 en GroenLinks wellicht meer steun krijgen voor hun duurzaamheidsplan. Raadsleden Scheper en De Vuijst benadrukken dat het voorgestelde verbod wel vraagt om heldere communicatie richting consumenten en ondernemers. Ook over alternatieven voor het gebruik van plastic tasjes: ,,Maar als de regels dan onverhoopt niet worden nageleefd is handhaving noodzakelijk.’’