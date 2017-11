Pleinen in Bezuidenhout gaan stuk voor stuk op de schop

De vergroening is een grote wens van de bewoners, die zelf plannen hebben gemaakt voor de pleinen en pleintjes in hun buurt. Na de zes pleinen die nu aan de beurt komen, zullen er nog meer worden opgeknapt. Het vergroenen van versteende wijken heeft prioriteit bij het stadsbestuur. Het staat mooier én het is beter voor de leefbaarheid. Bovendien kan overtollig water door hoosbuien gemakkelijker wegstromen.



Wethouder Boudewijn Revis (VVD, buitenruimte) is blij met de stap vooruit in Bezuidenhout Oost. ,,We verbeteren de hele wijk. Eerst hebben we veel straten aangepakt. Nu gaan we aan de slag met de pleinen aan de hand van de vele ideeën uit de buurt’’, zegt hij. ,,Die opknapbeurten zijn erg belangrijk. Mooie pleinen zorgen voor meer gezelligheid en meer cohesie in de wijk.’’ Nog voor het einde van het jaar wil Revis de volgende fase in de aanpak van Bezuidenhout Oost presenteren. Eén van de speerpunten wordt dan de 30 km/u-inrichting van de Theresiastraat tussen de Laan van NOI en het De Eerensplein. ,,Daar wordt het veiliger en leuker. Er komt ook meer ruimte voor fietsers en voetgangers.’’



Het Stuyvesantplein is het grootste plein dat nu wordt opgeknapt. Doordat de straten rond het plein worden aangepast, kan het verharde middendeel van het plein worden vergroot en kan tegelijkertijd de rand eromheen worden vergroend. Die rand wordt opgebouwd uit een grasstrook en een haag met daarachter een plantenstrook met vaste planten en bloeiende heesters. Op de kop komt straks een verhoogd plateau met plantvakken en een podium.