Ploeteren met de handen in het klei: 'Je stuit op flink wat hobbels'

Autoruit­slo­per niet onder de indruk van politie­oproep

15:29 De politie is nog altijd op zoek naar een persoon die op Koningsnacht een autoruit heeft gesloopt aan de Laan van Nieuw Oosteinde in Voorburg. Via een oproep op Facebook probeerde de politie de 'stoere dader' onder druk te zetten en over te halen om zich te melden. Echter heeft niemand zich nog gemeld.