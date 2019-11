Plopsa springt dankzij De Mos het liefst in Den Haag in het diepe

Een album, een optreden en... een hoorspel, Barry Hay (71) nog volop bezig

16:27 Barry Hay timmert op zijn 71ste nog stevig aan de weg. Bepaald ook in deze periode. Komende zaterdag staat hij met zijn 'Haagse bandje' Golden Earring in Ahoy, vandaag verschijnt een album dat hij samen met JB Meijers maakte (For you baby) en dat allemaal kort na zijn debuut als acteur in een hoorspel.