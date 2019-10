Pluizige konijnen, blote poezen en pittige chihuahua’s: Heb jij geraden welk dier van welke agent is?

‘We hebben erg gelachen om jullie inzendingen’, schrijft de politie op facebook. ‘Het bleek moeilijker dan gedacht aangezien de dieren niet altijd op hun baasjes gaan lijken (of andersom).’ Niemand heeft de exacte combinaties geraden maar twee volgers zaten erg dichtbij volgens de agenten. Inge van Kasteren en Monique Smit zaten het dichtst in de buurt en winnen een rondleiding op het bureau en een meet and greet met de agenten en hun huisdieren.

De agenten hebben veel plezier gehad met de actie en hebben allen iets over hun huisdier gedeeld. Lees hieronder alles over de speciale band die de agenten met hun dier hebben.

Maria & Lola

‘Lola is een lieve, knuffelige Franse bull. Mijn beste maatje in moeilijke maar ook goede tijden. Lola is een lieverd die je elke keer weer opnieuw komt begroeten, alsof het de allereerste keer is dat ze je ziet. Ze is nergens bang voor en is een echte sportieve hond.’

Bart & Moody

‘Moody ligt altijd languit in de stoel of lekker in het donker onder de eetkamerbank. Moody is een echt lui binnenhuiskonijn.’

Maarten & Mevrouw Piepermans

‘Mw. Piepermans is een enorm lief beestje, ze laat je geen seconde met rust, kroelt er lekker op los…. maar als het nodig is, dan komt er een boze waakhond in haar naar boven!’

Henk-Jan & Boaz

‘Geen oplaadsnoertje is veilig voor sphynx Boaz. Hij kan erg goed apporteren en lijkt dan wel een hondje. Nadat deze terrorkat ‘s avonds via alle meubels een aantal rondjes door het huis heeft gerend, valt hij als een blok op schoot in slaap.’

Mirjam & Spookkie

‘Doet haar naam eer aan, want dit kleine, witte diertje van 3 maanden jaagt haar 5-jarige grote broer de stuipen op het lijf. Maar voor haar baasje is zij één en al knuffel en kusjes.’

Marian & Hummie + Woes

‘Hummie is een enorme divo en is stikjaloers als iemand anders bij het vrouwtje zit. Woes is vooral lui en heeft maar één obsessie: eten. Beide superlief!’

Uzi & Macho

‘Mijn chihuahua heet Macho, is 8 jaar en is voor de duvel niet bang. GROTE honden zijn triggers voor hem om ze aan te vallen. Wanneer hij ziet dat hij een snoepje krijgt, staat hij op z’n achterste pootjes om eerst een high five te geven alvorens hij het snoepje in ontvangst gaat nemen.’

Kelly & Rheagar