Plusklas? Deze school biedt óók een klusklas

Het lokaal van de klusklas staat vol met bont beschilderde borden, insectenhotels en vogelhuisjes in wording. Puike projecten, stuk voor stuk. ,,Maar uiteindelijk zijn die werkjes niet het doel van de klusklas'', stelt leerkracht en coördinator Cornel Stout.



De Haagse Eben-Haëzerschool heeft naast een plusklas voor begaafde kinderen ook een klusklas. Speciaal voor kinderen die een instroom hebben naar de lagere niveau's vmbo en praktijkonderwijs. ,,'s Middags geven we les in de zaakvakken - Engels, biologie, aardrijkskunde. We zagen dat het sommige kinderen echt boven de pet ging. Je natuurlijke reflex is dan om die kinderen apart te nemen en nog eens extra aan de slag te gaan met rekenen of met spelling.''