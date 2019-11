Pniëlkerk snel plat uit angst voor rellen in Duindorp

Het is reden om de leegstaande Pniëlkerk versneld te slopen. Dat meldt vastgoedman Jasbir Singh. ,,We moeten wel slopen. We zijn bang dat het fout gaat'', zegt hij. De ontwikkelaar van bouwproject Green Harbour aan de Tesselsestraat in Duindorp wil op de plek van de leegstaande kerk zeventig appartementen bouwen. Van sloop kwam het nog niet, maar volgens Singh is het sinds gisteren alle hens om dek. De bedoeling is om vóór de jaarwisseling de kerk plat te gooien.